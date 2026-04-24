पीएम कप भलिबलमा पुलिसको जित

काठमाडौं ।
नेपाल पुलिस क्लबको महिला टोलीले १० औं पिएम कप एनभिए लिग विजयी सुरुवात गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा आजको दोस्रो खेलमा साविक विजेता रहेको पुलिसले बुटवलको एभरेष्ट भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा हरायो ।
प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेट २६–२४ ले जित निकालेको पुलिसले त्यसपछि दुई सेट २५–१६, २५–१७ ले माथि दियो । पुलिसकी उषा भण्डारी खेलको प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भइन् । पिएम कपको पहिलो दिन आजको पहिलो खेलमा एपिएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–१ को सेटमा पराजित गरेको थियो ।
पहिलो सेट बाहेकमा बाहेक खासै प्रतिस्पर्धा भएन । एपिएफ २५–२३,१७–२५,२५–१९,२५–१९ ले विजयी भएको थियो । नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा क्लब च्याम्पियनसिपबाट छनोट भएका महिलातर्फका ६ र पुरुषतर्फका ८ टोलीले लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
