भक्तपुर भाटभटेनीमा आगलागी : धुँवाको मुस्लोले श्वास फेर्न मुस्किल

भक्तपुर ।
राधे राधेस्थित भाटभटेनी पसलमा आगलागी हुँदा श्वास फेर्न समेत मुस्किल हुने गरी धुँवाको मुस्लो फैलिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार मंगलबार दिउँसो पसलको एउटा भागमा अचानक आगो लाग्दा धुँवाले वरिपरि फैलिन थालेको थियो। पसलको ठूलो भाग जलेको र आसपासका घर तथा पसलमा पनि धुँवाले असर पारेको बताइएको छ।
स्थानीय प्रहरी र दमकलका टोली घटनास्थलमा पुगेका छन्। दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरिरहेको छ। प्रारम्भिक रूपमा ठूलो जनधनको क्षति भएको देखिएको छ, तर क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझ केही समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ।
आगलागीको कारण प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विद्युत् सर्ट सर्किट वा भान्साघरको प्रयोगमा असावधानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले धुँवाको मुस्लोका कारण श्वास फेर्न गाह्रो भएको बताएका छन्। दमकलको प्रयासले आगो नियन्त्रणमा आए पनि धुँवा अझै फैलिरहेको छ।
स्थानीय प्रशासनले आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान र धुँवा नसास्न सतर्क रहन अपिल गरेको छ।
