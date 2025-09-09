प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वालुवाटार आगजनीपछि पदबाट राजीनामा

काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पत्र आन्दोलनकारीले सरकारी निवास वालुवाटारमा आगजनी गरेको घटनापछि पेश गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सोमबार साँझ राजीनामा पेश गरेका हुन्। राजीनामाको कारणबारे प्रारम्भिक जानकारी अनुसार, लामो समयदेखिको सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरता, देशभर फैलिएको हिंसा र वालुवाटारमा भएको आगजनीले सरकारी कार्य सञ्चालन असम्भव बनाएको बताइएको छ।
वालुवाटार निवासमा भएको आगजनीमा कुनै मानवीय क्षति भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी छ। तर सुरक्षा निकायको अनियन्त्रित स्थिति र आन्दोलनकारीको दबदबा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट हट्ने निर्णय गर्नु परेको स्रोतले जनाएको छ।
राजीनामापछि अहिलेको स्थिति राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको खालोपनाले थप जटिल भएको छ। देशका मुख्य शहरहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शन जारी रहेको र सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ।
