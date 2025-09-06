ललितपुरको कुपण्डोलमा लेमिनार टायल्सको नयाँ डिलर शोरूम उद्घाटन

काठमाडौँ
नेपालको पहिलो र एकमात्र भिट्रिफाइड टायल्स लेमिनार टायल्सले ललितपुरमा आफ्नो विशेष डिलर शोरूम सञ्चालनमा ल्याएको छ । ललितपुरको कानदेउतास्थान, कुपण्डोलस्थित सेरामिक सन्सार प्रा.लि.लाई आधिकारिक डिलरको रूपमा नियुक्त गरी लेमिनार टायल्सले यो शोरूम उद्घाटन गरेको हो ।
शुक्रबार आयोजित औपचारिक समारोहमा सेरामिक सन्सार प्रा.लि.का सन्चालकद्वय कृष्ण कोइरालाज्यु र टेक बहादुर टमाटाज्यु र लेमिनार टायल्सका निर्देशक आशुतोश खेतानज्युले संयुक्त रूपमा “एम्पोरियो” श्रेणीअन्तर्गतको डिलर शोरूमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै निर्देशक आशुतोश खेतानज्युले लेमिनार भिट्रिफाइड टायल्स बलियो र टिकाउ रहेको, यसको लोड बियरिङ क्षमता र ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अरु टायल्स भन्दा बढि रहेको र लेमिनार टायल्सले देशभर १०० भन्दा बढी विशेष शोरूम स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
बर्दियाको गुलरियामा १२.५ बिगाह क्षेत्रफलमा अवस्थित अत्याधुनिक यूरोपेली प्रविधियुक्त उत्पादन केन्द्रबाट लेमिनार टायल्सको उत्पादन भइरहेको छ । कम्पनीले ५०० भन्दा बढी आकर्षक डिजाइनमा पाँच फरक आकारका टायल्स बजारमा उपलब्ध गराएको छ । यी टायल्स पूर्ण भिट्रिफाइड भएकाले ९९.९२ प्रतिशतसम्म वाटरप्रुफ छन् । उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ तथा उन्नत उत्पादन प्रक्रियाका कारण अन्य सेरामिक टायल्सको तुलनामा चार गुणा बढी टिकाउ छन् ।
प्रतिक्रिया