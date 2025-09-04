एक्स ओ क्लब काठमाडौंमा उद्घाटन

काठमाडौँ
राजधानी काठमाडौंले अब नयाँ धड्कन पाएको छ । एक्स ओ क्लबको भव्य उद्घाटनसँगै, नेपालको नाइट लाइफ अब आकार, ध्वनि र अनुभवको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । करिब ३० करोड रुपियाँको ठूलो लगानीसहित बनेको यस स्थलले देशकै मनोरञ्जन क्षेत्रमा नयाँ स्तर स्थापित गरेको छ ।

सुरुवातदेखि नै एक्स ओ क्लबले आफू फरक हुने संकेत दिएको थियो । औपचारिक उद्घाटन हुनु अघि नै, आफ्टर आवर्ससँग मिलेर गरिएको अन्डर–कन्स्ट्रक्सन पार्टीले काठमाडौंलाई पहिलो पटक विश्वस्तरीय क्लबको झलक दिएको थियो ।

नेपालमै पहिलो पटक यहाँ विश्व प्रसिद्ध एडमसन स्पिकर जडान गरिएको छ, जुन विश्वका ठूला क्लब र फेस्टिभलले प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्यानडाबाट स्वयं कालोस सालाबेरी आएर यसलाई ट्युन गरेका थिए । अत्याधुनिक लाइटिङ, साउण्डप्रुफिङ र अत्याधुनिक प्रभावसँगै संगीतप्रेमीलाई पूर्ण रूपमा डुब्ने अनुभव दिलाउनेगरी तयार गरिएको छ ।

यसको प्रभाव र अनुभव मात्र होइन, पछाडिको काम गर्ने टोली पनि उतिकै सक्षम छ। टिम एक्स एलका संस्थापक शमशन्द्र मित्रकारको नेतृत्वमा बनेको यस परियोजनामा विनय अमात्य (प्रोजेक्ट स्टुडियो प्रोडक्सनका संस्थापक तथा ख्यातिप्राप्त अडियो इञ्जिनियर) समेत संलग्न छन् । १०० भन्दा बढी जनशक्तिको टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सेवा सुनिश्चित गरेको छ ।

