भृकुटीमण्डपको ‘इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोनिक्स’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सम्पन्न

काठमाडौँ
भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको नेपाल इलेक्ट्रिक पावर एण्ड लाइटस् तथा नेपाल कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स एंड होम अपलायनसेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको चौथो संस्करण हिजो आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
मिडिया स्पेस सोल्युसनस्, फ्युचरेक्स ट्रेड फेर एण्ड इवेंट्स, तथा एक्जीबीसन एंड ट्रेड सर्विसेस इंडिया प्रा. लि.ले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदर्शनीको सहयोगी संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ रहेका थिए ।
प्रदर्शनीमा विद्युत तथा विद्युतीय क्षेत्रमा आवद्ध विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका पदाधिकारी, विदेशी तथा स्वदेशी ब्राण्डका सामाग्रि वितरण गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्था, व्यापारी, उद्योगी, तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुका १०० भन्दा बढी स्टल रहको प्रदर्शनीमा उच्च गुणस्तरका अत्याधुनिक एवं नवीनतम प्रविधिका ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिव्यूसन सामाग्री, उर्जा आपूर्ति तथा कन्ट्रोल डिभाइस्, हाउस वायरिङ्गका सामाग्री, तार, केबुल एवं कण्डक्टर, अत्याधुनीक प्रकारका स्वीचहरु, एलइडी लाइटिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरण, चारजिङ्ग स्टेशन, ब्याट्री, कार्यालयमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रविधि तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका कम्पनीको सहभागिता रहेको थियो ।
विद्युतीय उपकरणलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत तथा गुणस्तरीय विद्युतीय सामाग्रीको व्यवसाय विकास एवं यस क्षेत्रसँग आवद्ध आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण एवं प्रवद्र्धनका लागि प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो ।
नेपालीको महान पर्व बडा दशैंको केहि हप्ता अगाडी आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा ग्राहकले सहज तथा सुलभरुपमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका सामान खरिद गर्ने मौका पाएका छन् ।
नेपाल इलेक्ट्रिक, पावर, लाइटस् तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनीक्स एंड होम अपलायनसेस प्रदर्शनीले आधारभूत रूपमा नेपालमा विद्युत, विद्युतीय उपकरण, घरायसी रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्री तथा उर्जासँग आबद्ध विभिन्न उद्योगले आपसी साझेदारी गर्ने, सम्बन्ध बढाउने तथा व्यवसायका अवसर निर्माण गर्ने केन्द्रको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विभिन्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा वृद्धि गरि मुलुकमा बढ्दो जल विद्युतको उत्पादनको खपतमा वृद्धि गर्दै देशलाई आर्थिक रुपमा सबलिकरण गर्ने एवं उर्जा तथा विद्युतीय व्यवसायीको समग्र विकास तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजन गरिएको थियो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका करिब ५० भन्दा बढी स्टल रहेका थिए । सहभागी कम्पनीहरूले ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रीब्युसन सामग्री, ऊर्जा आपूर्ति तथा कन्ट्रोल डिभाइस, हाउस वायरिङ, तार, केबल, कन्डक्टर, अत्याधुनिक स्विच, एलईडी लाइटिङ, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरायसी विद्युतीय सामग्री, चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री तथा कार्यालय प्रयोजनका उपकरण प्रदर्शनीमा राखेका थिए ।
आयोजकले प्रदर्शनीले मुलुकमा बढ्दो जलविद्युत उत्पादनको खपतमा वृद्धि गर्दै ऊर्जा तथा विद्युतीय व्यवसायको समग्र विकास, व्यापार प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
विद्युतीय उपकरण प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सामग्रीको पहुँच विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका नयाँ उपलब्धि आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना भएको यस प्रदर्शनीले विद्युत् क्षेत्रका उद्यमी तथा उपभोक्ताबीच पुलको काम गरेको थियो ।
