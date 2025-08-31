लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटद्वारा संचालित लक्ष्मी सस्टेनेवल इनर्जी फण्डको निर्धारित १ अर्ब रकम संकलन

काठमाडौँ
कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड तथा कोष व्यवस्थापक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको यस लक्ष्मी सस्टेनेवल इनर्जी फण्डले निर्धारित १ अर्ब रकम संकलन गर्न सफल भएको छ । यो फण्ड लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडद्वारा व्यवस्थित पहिलो प्राइभेट इक्विटी फण्ड हो । जलबिद्युत, सौर्य, वायु उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी नेपालको दिगो उर्जा क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउनुु यस फण्डको मुख्य उद्देश्य हो ।
यस फण्डको उद्देश्य पूर्तिमा निरन्तर समर्थन र हामीप्रति जनाउनुभएको विश्वसनियताका लागि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरु प्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । साथै, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडओपरेटिङ प्रिन्सिपल्स फोर इम्प्याक्ट म्यानेज्मेन्टमा हस्ताक्षरकर्ता समेत रहि आएको छ ।
प्रतिक्रिया