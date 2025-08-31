चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाभिमानी अडान: ‘लिपुलेक नेपाली भूमि हो, भारतसँगको सहमति आपत्तिजनक छ’

सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता अतिक्रमण

दीपक रिजाल
१५ भाद्र २०८२, आईतवार ०५:४७
–नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम

–भेट नेपालकोभू –राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने दृष्टिले ऐतिहासिक

काठमाडौं

चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले लिपुलेकमा चीन र भारतबीच हालै भएको व्यापारिक मार्ग निर्माणको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग सो सहमति नेपालका लागि मान्य नभएको स्पष्ट अडान राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तियानजिनस्थित चिनियाँ अतिथि गृहमा भएको द्विपक्षीय भेटका क्रममा राष्ट्रपति सीलाई सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको महत्व स्मरण गराउँदै महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । द्विपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतबीच लिपुलेक व्यापारिक मार्गमा गरिएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट रूपमा असहमति र आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । ‘दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको हालको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने खतरा रहेको छ यसमा राष्ट्रपति ज्यूले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिदिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव राईले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सो भेटमा भन्नुभयो– ‘नेपाल सधैं शान्तिपूर्ण सहकार्य र क्षेत्रीय समृद्धिको पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, हाम्रो भूभागलाई समेटेर गरिने कुनै पनि सहमति नेपालको स्वीकृतिबिना लागू हुनु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष चुनौती हो । चीनसँगको दीर्घकालीन मित्रता र सहयोगलाई मध्यनजर राख्दै, म यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको पुरानो सहमति र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाम, र नेपालको भूमिगत तथा भू–सामरिक हितको दृष्टिले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक भएको विषयमा पनि जोड दिनुभएको सचिव राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारदर्शिता र भरोसा नै दीर्घकालीन साझेदारीको आधार भएको बताउँदै चीनले विगतदेखि गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिउत्तरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा सुनिसकेपछि चीन सधैं नेपालको पक्षमा रहेको र नेपालको स्वीकृतिबिना कुनै फरक मत राख्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सचिव राईले भन्नुभयो–‘लिपुलेकसम्बन्धी यो विषय नेपाल र भारतबीच समाधान गर्नुपर्ने हो । चीनले यस सहमति लागू गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम गर्दैन । हामी सधैं नेपालका पक्षमा छौं र पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छांै ।’

भेटमा दुई पक्षबीच नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन र क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विविध उपायमा सहमति भएको छ । विशेषतः नेपालले चीनलाई स्मरण गराएको थियो कि कुनै पनि अन्तरदेशीय सहमति वा सम्झौता नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता कायम राख्ने सिद्धान्तविपरीत हुनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भेटमा चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल–चीन सम्बन्ध सदैव ऐतिहासिक मित्रता र पारस्परिक सम्मानको आधारमा अघि बढ्दै आएको सम्झाउनभुयो । उहाँले चीनलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल–चीन साझेदारीलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउने क्रममा लिपुलेकजस्ता संवेदनशील मुद्दामा चीनको सकारात्मक भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीचको भेटमा पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयन, सीमासम्बन्धी विवादको समाधान, व्यापारिक सहकार्य, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, र आपसी विश्वासको सुदृढीकरणजस्ता विषयहरूमा व्यापक छलफल भएको छ । राष्ट्रपति सीले यस भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउन चीनको प्रतिवद्धता दोहो¥याउनुभएको छ ।

यस भेटलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने दृष्टिले ऐतिहासिक महत्वको रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै, भारतसँगको संवेदनशील सहकार्य र लिपुलेकजस्ता भू–सुरक्षा मुद्दामा स्पष्टता ल्याउन अवसर पाउनु नेपालको रणनीतिक हितका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

चीनले नेपालको हितमा स्पष्ट नीति अपनाउनु, र नेपालको स्वीकृति बिना कुनै सहमति लागू नहुने आश्वासन दिनु, नेपाल–चीन सम्बन्धमा विश्वासको पुनर्निर्माण र द्विपक्षीय साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने संकेत हो । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय राजनीतिमा सन्तुलन कायम राख्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा मात्र होइन, नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण संकेत दिन्छ । यस भेटपश्चात् नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक हित, सीमा अखण्डता र व्यापारिक सहकार्यलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भेटपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘चीनसँगको द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने र क्षेत्रीय शान्ति तथा समृद्धिमा योगदान पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता दृढ छ । राष्ट्रपति सीसँग भएको छलफलले हाम्रो साझेदारीलाई नयाँ आयाम दिएको छ ।’ यसरी, प्रधानमन्त्री ओली–राष्ट्रपति सीबीचको भेट नेपालको सार्वभौमिकता र भू–सुरक्षाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै, दुई देशबीच विश्वास र दीर्घकालीन साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण चरणको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।


केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, नेपाल


सि चिनफिङ, राष्ट्रपति, चीन

