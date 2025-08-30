“देशमा ओलीको  विकल्प छैन, जनताको मनमा पहिलो पार्टी एमाले” : महासचिव पोखरेल 

ललितपुर।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्थायित्व र समृद्धि सम्भव हुने दाबी गरेका छन्।
गोदावरी नगर कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “देशमा ओलीको विकल्प छैन। संसदमा दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि जनताको मनमा एमाले नै पहिलो पार्टी हो।”
पोखरेलले ७० वर्षे उमेर सीमा बढाइएको ओलीका लागि मात्र नभएको उल्लेख गर्दै, नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक दृष्टिकोणकै कारण ओली नै राष्ट्रको विकल्प रहेको दोहोर्याए। उनले भने, “संवैधानिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको छुट्टै स्थान छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई सम्मानित र मर्यादित रहनु आवश्यक छ। पार्टीले आफ्नो नेताको सम्मानमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।”
महासचिव पोखरेलले दुर्गा प्रसाई र रवि लामिछानेजस्ता नेताहरूको “छाडा बोल्ने प्रवृत्ति र अराजकताप्रतिको प्रशंसा समाजका लागि हानिकारक” भएको बताए।
उनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ओलीकै नेतृत्वमा डटेर सामना गरिएको उल्लेख गर्दै थपे, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा बदल्ने सामथ्र्य ओलीबाहेक कसैमा छैन। ढिलोचाँडो छिमेकीले पनि यस विषयमा सुन्नै पर्छ।”
उनका अनुसार एमाले पटक–पटक फुटेपनि पुनः संगठित हुने क्षमता राख्ने पार्टी हो। “दूरदर्शी नेतृत्व ओलीमै छ, एमाले बलियो राजनीतिक शक्ति बनेको छ र अब ‘मिसन ८४’ सफल पार्दै अघि बढ्छ,” पोखरेलले भने ।
कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा बाग्मति प्रदेश इञ्चार्ज राजन भट्टराईले पनि पार्टीभित्र निराश हुने अवस्था नरहेको बताए। “२०७९ को तुलनामा अहिलेको परिवेश अनुकूल हुँदै गएको छ। व्यक्तिगत दम्भ र जुँगाको लडाइँ त्यागेर फराकिलो छाती बनाएर पार्टी एक भए विजय सुनिश्चित हुनेछ,” भट्टराईले भने।
उनका अनुसार पार्टी एकता, संगठन विस्तार र कार्यकर्ताको सक्रियताबाट ‘मिसन ८४’ सफल पार्दै एमाले अझ शक्तिशाली बन्नेछ।
भट्टराईले भदौ २० देखि २२ सम्म गोदावरीमै हुने दोस्रो विधान महाधिवेशन पहिलो महाधिवेशनको समीक्षासहित ‘मिसन ८४’ सफल बनाउन मार्गनिर्देशक हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई अझ सुदृढ बनाएर २०८४ सालको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सहयोग गर्नेछ।
नगर कमिटी अध्यक्ष विक्रम घिमिरेले विधान महाधिवेशन गोदावरीमै हुनु नगरवासीका लागि सुखद भएको बताए। “२०५४ सालको एमालेको विरासत २०८४ सालमा फर्किन्छ। गोदावरीमा गुट उपगुटलाई ठाउँ दिइने छैन,” उनले भने।
यसैगरी, कमिटी उपाध्यक्ष रमी प्रधानाङ्गले समय–समयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रहार भए पनि एमाले कहिल्यै विचलित नभएको उल्लेख गरिन्। उनले कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भई संगठन सुदृढ बनाउन आह्वान गरिन्।
बोल्ने सबै नेताहरूले एमाले बलियो राजनीतिक शक्ति भएकाले आगामी निर्वाचनमा विजय पक्का हुने दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई सक्रिय र संगठित रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि टाहाखेल चौतारोबाट धिमे बाजा , खैजडि भजनले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी हुन गोदावरी नगरभित्रका मात्र नभएर छिमेकी पालिकाहरुबाट पनि नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य शुसिला नेपाल , केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापा, बाग्मती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री मधुसुदन पौडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर मर्हजन , ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ इन्चार्ज रुपनारायण श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमभक्त मर्हजन र रघुनाथ मर्हजन, पार्टि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्य , पूर्व प्रदेश सभा सदस्य चेतनाथ संजेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
