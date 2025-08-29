प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे  सदनलाई गराए जानकारी

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन् । शुक्रबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पाँच दिने चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा भदौ १४ गते नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जान लागेको बताए ।
‘यस भ्रमणको उद्देश्य चीनको तियामजिङ सहरमा आयोजना हुने संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु हो,’ उनले भने ।
शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सन् २००१ मा स्थापना गरिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये एकको रूपमा विकसित भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । यस्तै अफगानिस्तान र मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा पर्छन् ।
नेपालसहित टर्की, श्रीलंका, अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स शाङ्घाई सहयोग संगठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) रहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सीसँग आफ्नो दुई पक्षीय भेट हुने कार्यक्रम रहेको पनि बताए । ‘बेइजिङमा चीनका महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हान चङ्गसँग पनि मेरो भेट हुनेछ। चीनका महामहिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्पतिले दिनुहुने छुट्टाछुट्टै रात्रिभोजमा समेत हामी सहभागी हुनेछौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
