 नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्द्रकुबेर खापुङ  नियुक्त

काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको ३२औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा चन्द्रकुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई आगामी भदौ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
थापाको अवकाशपछि नयाँ नेतृत्व
हाल कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा भदौ १८ गते राति १२ बजेदेखि अनिवार्य अवकाशमा पुग्दैछन्। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै खापुङले संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा प्रस्थान गर्ने भएकाले त्यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीको नियुक्ति टुंगो लगाएको हो। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विवाद वा ढिलाइ नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले अग्रिम रूपमा निर्णय गरेको बताइन्छ।
खापुङको सेवा–यात्रा
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट सेवा आरम्भ गरेका खापुङ करिब तीन दशक लामो अनुभव बोकेर प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
उनीले विगतमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि केन्द्रीय कार्यालयका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उच्च व्यावसायिक क्षमताका साथै आन्तरिक प्रशासनमा दक्ष मानिने खापुङ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुसन्धान दुवै क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
नियुक्तिपछि प्रमुख चुनौती
आईजीपी बनेपछि खापुङका लागि आन्तरिक शुद्धीकरण, बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बढिरहेको सडक अपराध तथा नशा कारोबार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती हुने सुरक्षा विज्ञहरूको बुझाइ छ।
त्यस्तै, प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत सुधारतर्फ अघि बढ्नु पर्ने दबाब पनि उनमाथि रहनेछ।
आगामी बाटो
प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका खापुङले देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि–मैत्री दृष्टिकोण अघि सार्ने र संगठनलाई पारदर्शी बनाउन योजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका एक मन्त्रीले भने, “खापुङ संगठनभित्र लोकप्रिय र अनुभवी अधिकारी मानिन्छन्। अबको समयमै उनले प्रहरीको छवि सुधार्न महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास सरकारलाई छ।”
प्रतिक्रिया