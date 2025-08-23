तीजको अवसरमा अस्पतालका बिरामीहरूलाई सरसफाइका सामाग्री बितरण

ओखलढुङ्गा ।
सामुदायिक मिसन अस्पताल ओखलढुङ्गाका बिरामीहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइका सामाग्रीहरू बितरण गरिएको छ ।
महिलाहरूको पर्व तीजको अवसरमा अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई नेकपा एमालेका जन वर्गीय सङ्गठनहरू अखिल नेपाल महिलासङ्घ ओखलढुङ्गा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ओखलढुङ्गाको सक्रियतामा सरसफाइका सामाग्री बितरण गरिएको हो ।
तीजको अवसरमा अस्पतालमा उपचाररत ५० जना बिरामीहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइका सामाग्रीहरू बितरण गरिएको अखिल नेपाल महिलासङ्घ ओखलढुङ्गाले जनाएको छ ।
सरसफाइका सामाग्रीमा नुहाउने सावन, ब्रस, मन्जन, नैनी, कपडा धुने सावनका साथै अण्डा बितरण गरिएको अखिल नेपाल महिलासङ्घ ओखलढुङ्गाका सचिव विमला धमलाले बताउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार अखिल नेपाल महिला सङ्घ ओखलढुङ्गा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ओखलढुङ्गाका सदस्यहरूले स्वेच्छिक रकम सङ्कलन गरेर सरसफाइका सामाग्रीहरू खरिद गरि बितरण गरिएको हो ।
पछिल्लो समयमा तीज निक्कै भट्किलो हुदै गएकाले तीजमा भित्रिँदै गएको भट्किलो संस्कार रोक्नका लागी अखिल नेपाल महिला सङ्घ ओखलढुङ्गाले तीजको अवसरमा सेवाको कार्य थालनी गरेको अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य इच्छा कुमारी गुरुङको भनाई रहेको छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद सदस्य उत्तम राई, नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य मोहन कुमार श्रेष्ठ, अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य इच्छा कुमारी गुरुङको उपस्थितिमा सामाग्री बितरण गरिएको हो ।
सामाग्री बितरण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला सङ्घ ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल महिला सङ्घ ओखलढुङ्गा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ओखलढुङ्गाका सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया