दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

धादिङ।
धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–७ घट्टामोड, नौविसे नजिक त्रिभुवन राजमार्गमा मोटरसाइकल र भारतीय ट्रक ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका छन्।
चितवनबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ध २ प ३१४६ नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको UP51 CT 2601 नम्बरको भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्करपछि ट्रक सडकबाट करिब २५ मिटर तल खसेको थियो।
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक म्याग्दी मंगला गाउँपालिका–५ का ५० वर्षीय बीरबहादुर बिक गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि काठमाडौं ट्रमा सेन्टर पुर्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका छन्।
मोटरसाइकलमा पछाडि सवार धादिङकै २० वर्षीया अनिता विकसहित भारतीय ट्रक चालक र अन्य तीन जना भारतीय नागरिक घाइते भई काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
सडकमा अवरोध भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
