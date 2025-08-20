साउनमा ६८ हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ६८ हजार ११० नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार तीमध्ये ५८ हजार ९४८ पुरुष र ९ हजार १६२ महिला छन्।
व्यक्तिगत, मेनपावर, पुनः श्रम स्वीकृति र जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। गत वर्षको साउनको तुलनामा यो संख्या बढेको छ।
साउन महिनामै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको ५८० उजुरी परेकोमा ७४ उजुरी मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको छ भने २६ उजुरी अदालतमा पुगेका छन्।
यस अवधिमा ९८ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ९४ जनाले नवीकरण गराएका छन्।
साथै, विदेशमा मृत्यु भएका ३९ नेपालीको शव साउन महिनामा नेपाल ल्याइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
