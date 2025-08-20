वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक पारित

काठमाडौं ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई पारित गर्दै यससम्बन्धी प्रतिवेदन छिट्टै संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयकले मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण र प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक पारित भइसकेपछि मुलुकको खर्च गर्ने क्षमताअनुसार पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकिने बताए। उनले हाल बजेटको अभावमा योजना कटौती गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने र विकास योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार, विधेयकले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्न तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न टेवा पु¥याउनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले छिट्टै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गरिने अपेक्षा व्यक्त गर्दै यसले मुलुकको समग्र विकास गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
