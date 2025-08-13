मन्जुश्री फाइनान्सको खुद नाफामा वृद्धि

काठमाडौँ ।
मन्जुश्री फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । विवरणअनुसार संस्थाको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संस्थाले ३१ करोड ४४ लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.९७ प्रतिशत बढी हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष संस्थाले २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । खुद ब्याज आम्दानीसँगै सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि हुँदा संस्थाको खुद नाफा बढेको हो । समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ८७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.५१ प्रतिशतले बढेको हो ।
साथै, संस्थाको सञ्चालन मुनाफा ४८.५० प्रतिशतले बढेर ५१ करोड ८० लाख रुपियाँ पुगेको छ । यस अवधिमा संस्थाको वितरणयोग्य मुनाफा ३५ करोड ४५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
संस्थाको निक्षेप २५.८९ प्रतिशतले बृद्धि भई २२ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा १९.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
