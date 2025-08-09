अग्नि मोटो-इन्कले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा ‘बिगस’ विद्युतीय स्कूटर सार्वजनिक

काठमाडौं
अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी अग्नि मोटो-इन्क प्रा.लि.ले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा नयाँ विद्युतीय स्कूटर ब्रान्ड ‘बिगस (बीजी) इलेक्ट्रिक स्कूटर’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विशेष प्रोडक्ट लञ्च कार्यक्रममार्फत यी स्कूटरहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् । कार्यक्रममा अग्नि ग्रुपका अध्यक्ष क्याबिनेट श्रेष्ठ, नृत्याङ्गना तथा मोडल कविता नेपाली, कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारी, सञ्चारकर्मी र ग्राहकहरू उपस्थित थिए ।
अग्नि ग्रुपले बीजीका दुई मोडेल—बीजी आरयुभी ३५० र बीजी सि१२—बजारमा ल्याएको हो । यी मोडेलहरू सहरी तथा दैनिक यात्राका लागि उच्च प्रदर्शन दिने, सुरक्षात्मक विशेषताले भरिएका र आधुनिक प्रविधियुक्त विद्युतीय स्कूटरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बीजी आरयुभी ३५० दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छन्—आरयुभी ३५० आई–ई–एक्स (रू. २७९,४००) र आरयुभी म्याक्स (रू. ३२५,३००) । त्यस्तै बीजी सि१२ पनि दुई भेरियन्टमा छ—सि१२ आई–ई–एक्स (रू. २२८,४००) र सि१२ म्याक्स ३.० (रू. ३०४,९००) ।
बीजी आरयुभी ३५० लाई कम्पनीले ‘इलेक्ट्रिक स्कूटरको ठूलो दाजु’का रूपमा वर्णन गरेको छ । यसमा १६ इञ्चको ठूलो एलोय ह्विल, १६० मि.मि. ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ट्युब्युलर च्यासिस फ्रेम र फुल मेटल बडी जस्ता विशेषता छन् । PMSM इन-ह्विल हाइपर ड्राइभ मोटरमार्फत यो स्कूटरले १६५ न्युटन मिटरको पिक टर्क, ७५ किमी प्रतिघण्टाको शीर्ष गति र १८ डिग्री ग्रेडेबिलिटी प्रदान गर्छ । साथै, क्रुज कन्ट्रोल, हिल होल्ड, विभिन्न राइडिङ मोड र IP67 रेटेड मोटर तथा ब्याट्रीले यसलाई अझ सुरक्षित र आधुनिक बनाएका छन् ।
बीजी सि१२लाई भने परिवारका लागि स्मार्ट र आरामदायी विद्युतीय स्कूटरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा फराकिलो लेगरुम, आरामदायी सिट, २३ लिटरको अन्डर-सिट स्टोरेज, १२.७ से.मी. TFT स्मार्ट डिस्प्ले, युएसबी चार्जिङ, इको/राइड/स्पोर्ट मोड र रिभर्स मोड स्विचजस्ता सुविधा छन् । एयर–कुल्ड ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम, IP67 रेटेड लिथियम–आयन ब्याट्री र ३ वर्षको ब्याट्री वारेन्टीले यसमा थप भरोसा दिलाउँछ ।
कम्पनीका अनुसार यी स्कूटरहरू नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ को Hall D, Stall No. D6 मा अवलोकन गर्न सकिन्छ । साथै, ग्राहकहरूले उत्तरढोका स्थित बिगसको आधिकारिक सोरूममा पनि यी स्कूटरहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्न र खरिद गर्न सक्नेछन् । अग्नि मोटो-इन्कले नेपालमा विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीको बजारलाई अझ गतिशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
