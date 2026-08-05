संस्थागत सुधार एजेन्डासहित युविका अध्यक्ष पदमा

काठमाडौं।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA) को सन् २०२६–२०२८ कार्यकालका लागि युविका भण्डारी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेकी छन्। उनले पर्यटन व्यवसायमा लामो अनुभव भएका व्यवसायीहरूको सन्तुलित टोलीसहित संस्थाको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गर्दै सदस्यको हित संरक्षण, संस्थागत सुधार र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
‘युविका एन्ड टिम’ ले पर्यटन व्यवसायमा अनुभव, जिम्मेवारी र कार्यक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सशक्त नेतृत्व प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। टोलीले NATTA लाई आधुनिक, पारदर्शी, सदस्यमैत्री र प्रभावकारी संस्था बनाउँदै पर्यटन व्यवसायीको साझा आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ।
टोलीका अनुसार यो केवल निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले बनाइएको समूह नभई संस्थागत सुधार, सदस्यबीच समन्वय अभिवृद्धि, व्यवसायिक हितको संरक्षण तथा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो।
युविका नेतृत्वको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वरुण मेहता, उपाध्यक्षमा धाकिरनाथ काफ्ले, महासचिवमा कृष्णप्रसाद ढकाल, सचिवमा श्रद्धा जोशी, कोषाध्यक्षमा रमा कुमारी प्याकुरेल र सहकोषाध्यक्षमा बिदुर खतिवडा उम्मेदवार रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यमा प्रदीपप्रसाद उदाया, बिवाश पौडेल, श्रीराम थापा, स्मारिका थापा, संकेत दाहाल, डा. उमेश गुप्ता, होमबहादुर परियार र राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी उम्मेदवार छन्।
टोलीले “पर्यटन उठे, नेपाल उठ्छ” भन्ने नारासहित पर्यटन उद्योगको विकास, व्यवसायीको अधिकार संरक्षण र NATTA को संस्थागत सुदृढीकरणलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको जनाएको छ।
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