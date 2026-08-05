जुनियर क्रिकेट लिग आइतबारदेखि

काठमाडौं, (नेस) ।
एन्जल्स हार्ट नेसनल स्कुलको आयोजनामा जुनियर क्रिकेट लिग (जेसीएल)– सिजन २ आइतबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा २४ टिमको सहभागिता रहने आयोजक एन्जल्स हार्टका प्रधानाध्यापक टकबहादुर थापाले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
एन्जल्स स्पोर्ट्स एकेडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरको व्यवस्थापन तथा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) टिम काठमाडौं गुर्खाजको सहयोगमा हुन लागेको प्रतियोगिताको विजेताले ३० हजार र उपविजेताले २० हजार नगद पुरस्कार पाउने आयोजक एन्जल्स हार्टका खेलकुद विभाग प्रमुख सुमन तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याटस्म्यान, उत्कृष्ट बलर, उदीयमान खेलाडी र अनुशासित टिमलाई पनि पुरस्कृत गरिने छ ।
सोही अवसरमा ट्रफी पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताए । साउन २८ गतेसम्म चल्ने टी–१० इन्डोर क्रिकेटका खेलहरु मनमैजुस्थित एन्जल्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा खेलाइने छ ।
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