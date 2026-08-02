पेरुमा पर्यटकीय विमान दुर्घटना, चालक दलसहित १३ जनाको मृत्यु

काठमाडौं।
पेरुको दक्षिणी क्षेत्रमा शनिबार एउटा पर्यटकीय सानो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्यसहित विमानमा सवार सबै १३ जनाको मृत्यु भएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम र पेरुका अधिकारीहरूका अनुसार सेस्ना कारभान सी–२०८ विमान विश्वप्रसिद्ध नाज्का लाइन्समाथि पर्यटकीय उडान गरिरहेका बेला दुर्घटनामा परेको हो। विमानमा ११ जना विदेशी पर्यटक र दुई जना पाइलट सवार थिए।
पेरुको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार मृतकमध्ये दुई जना जर्मनी, दुई जना स्पेन र सात जना इटालीका नागरिक रहेका छन्। दुर्घटनाको कारण भने तत्काल खुल्न नसकेको र घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रहरी अधिकारी जर्ज एन्ड्राडेका अनुसार दुर्घटना निकै भीषण भएकाले कोही पनि जीवित फेला पर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले हालसम्म चार जनाको शव निकालिएको जानकारी दिएका छन्।
पिस्को विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब १ बजे उडेको विमान केही समयपछि दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान स्थानीय एयरलाइन्स एरोडियनको रहेको बताइएको छ। कम्पनीले घटनापछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै उडान तालिकाको समीक्षा गर्ने जनाएको छ।
नाज्का लाइन्स क्षेत्रमा यसअघि पनि यस्ता दुर्घटना भएका छन्। सन् २०२२ मा पर्यटकीय विमान दुर्घटनामा सात जनाको ज्यान गएको थियो भने सन् २०१० मा भएको अर्को दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो।
युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नाज्का लाइन्स पेरुको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। मरुभूमिमा बनाइएका हजारौं वर्ष पुराना विशाल आकृतिहरू अवलोकन गर्न पर्यटकहरूले साना विमानमार्फत हवाई भ्रमण गर्ने गरेका छन्।
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