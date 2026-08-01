विभिन्न व्यक्तिबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौं।

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा बाराको जितपुर–सिमरा–१६ घर भई हाल काठमाडौंको तार्केश्वर बस्ने ३३ वर्षीय सागर उप्रेती र रुपन्देही घर भएका ४५ वर्षीय कृष्णकुमार उपाध्याय रहेका छन्। उप्रेतीलाई टोखाबाट तथा उपाध्यायलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१२ बाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक प्रलोभन देखाई युवाहरूबाट रकम असुलेर ठगी गर्ने गरेको आरोप छ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

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