ट्रान्सफर बजारमा यामाल र हालान्ड सर्वाधिक महँगा

लन्डन, (एजेन्सी)
विश्व फुटबल ट्रान्सफर बजारमा नयाँ इतिहास कायम गर्दै स्पेनिस युवा स्टार लामिन यामाल र नर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्ड संयुक्त रूपमा विश्वकै सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका छन् ।
खेलकुद बजार मूल्याङ्कन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार दुवै खेलाडीको बजार मूल्य प्रतिव्यक्ति २२० मिलियन युरो पुगेको छ । फुटबल इतिहासमै कुनै पनि खेलाडीको बजार मूल्य २२० मिलियन युरोको कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको यो पहिलो पटक हो । यसअघिका सम्पूर्ण रेकर्डहरू तोड्दै बनेको यो नयाँ मानकले विश्व फुटबलको व्यावसायिक परिदृश्यलाई अझ माथिल्लो स्तरमा पु¥याएको छ ।
हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शन र सफलता नै दुवै खेलाडीको मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । स्पेनलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन निर्णायक र उत्कृष्ट भूमिका खेलेका १७ वर्षीय सनसनी लामिन यामालको मूल्याङ्कनमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, प्रतियोगिताभर आफ्नो उत्कृष्ट गोल गर्ने क्षमता र प्रभावकारी प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका एर्लिङ हालान्डको बजार मूल्यमा पनि उल्लेख्य बढोत्तरी आएको छ । विश्वकपको समाप्तिसँगै सार्वजनिक गरिएको यो नयाँ तालिकाले दुवै खेलाडीलाई वर्तमान फुटबल जगतकै सर्वाधिक मूल्यवान् खेलाडीको शीर्ष स्थानमा संयुक्त रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।
खेल विश्लेषकहरू तथा सीआईएस फुटबल अब्जर्भेटरीका अनुसार ट्रान्सफर बजारमा कायम भएको यो ऐतिहासिक उपलब्धिले विश्व फुटबलमा नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूको बढ्दो दबदबा, प्रभाव र उनीहरूको उच्च व्यावसायिक मूल्यलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । परम्परागत स्टारहरूको वर्चस्वलाई विस्थापित गर्दै युवा प्रतिभाहरूले बजार नियन्त्रणमा लिएको यो घटनाक्रमले आधुनिक फुटबलको आर्थिक र प्राविधिक दिशामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको पुष्टि गर्छ । वर्तमान समयमा ट्रान्सफर बजारका सबैभन्दा महँगा, आकर्षक र खोजिएका खेलाडीका रूपमा स्थापित भएका यामाल र हालान्डको यो कीर्तिमानी मूल्यले भावी ट्रान्सफर बजारका लागि समेत नयाँ मानक तय गरिदिएको छ ।
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