पृथ्वीको अत्यन्त उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुसाको प्रजाति फेला

काठमाडौँ ।

वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको अत्यन्त उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुसाको प्रजाति फेला पारेका छन्। दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वतमालामा रहेको करिब ६,७०० मिटर अग्लो जमेका ज्वालामुखी (फ्रोजन भोल्कानो) वरपर यी मुसाहरूले विषालु वनस्पति खाएर जीवन धानिरहेको अध्ययनले देखाएको हो।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यी मुसा अत्यधिक चिसो, न्यून अक्सिजन र मानवले लामो समयसम्म बस्नै नसक्ने वातावरणमा पनि सहज रूपमा बाँचिरहेका छन्। यस्तो उचाइलाई वैज्ञानिकहरूले मानवको दीर्घकालीन बसोबाससँग कुनै पनि हिसाबले मेल नखाने क्षेत्रका रूपमा वर्णन गरेका छन्।

अझ रोचक कुरा, ती मुसाहरूले सामान्य जीवजन्तुका लागि हानिकारक मानिने विषालु वनस्पति पनि खान सक्ने क्षमता विकास गरेका छन्। यसले उनीहरूको शरीरमा विशेष प्रकारको जैविक अनुकूलन (एडाप्टेसन) भएको संकेत दिएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले यी मुसाको जीवनशैली र शारीरिक संरचनाबारे थप अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस खोजले चरम वातावरणमा जीवहरू कसरी अनुकूलित हुन्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। साथै, भविष्यमा अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनका लागि पनि यो अनुसन्धान उपयोगी हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

स्रोत : लाईभ साइन्स

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