असारमा उदयपुर प्रहरीमा ३५ थान मुद्दा दर्ता

उदयपुर ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा २०८३ असार महिनामा विभिन्न प्रहरी इकाईहरु समेतमा गरेर कुल ३५ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । दर्ता मुद्दा मध्ये गम्भिर प्रकृतिको २७ थान, जघन्य १ र सामान्य ७ वटा रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०८३ असार महिनामा बालबालिका विरुद्धको कसुरमा ३ थान मुद्दा दर्ता भएका छन भने आर्थिक अपराधका ६ थान मुद्दा दर्ता भएकामा ३ थान ठगी र ३ थान बैकिङ कसुरको मुद्दा रहेको छ ।
चालु मुद्दाका प्रतिवादीहरु ४३ जना र फरार प्रतिवादीहरु १८ जना गरी ६१ जना पक्राउ गरि कार्वाही प्रक्रियामा लगिएको छ । सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी एक थान उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
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