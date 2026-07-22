गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति, संयोजकमा बास्तोला

काठमाडौँ।

सरकारले मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

समितिमा पूर्व-सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व-सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहेका छन् । बैठकले समितिलाई अबको सात दिनभित्र घटनासम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपालीको गत असार २६ गते वीर अस्पतालको ‘बर्न युनिट’मा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।

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