टिकट मूल्यका कारण इतिहासकै महँगो फाइनल

काठमाडौं ।
न्युयोर्कको मेटलाइफ स्टेडियममा आइतबार अर्जेन्टिना र स्पेनबीच हुने फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल इतिहासकै सबैभन्दा विलासी र अकल्पनीय मूल्यको प्रतियोगिता बनेको छ ।
सम्भवत लियोनेल मेसीको अन्तिम विश्वकप म्याच र लामिन यामलको उदयबीचको यो ऐतिहासिक भिडन्त हेर्न चाहने समर्थकका लागि टिकटको मूल्य यतिसम्म आकाशिएको छ कि खेल सुरु हुन २४ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा पुनर्बिक्री (रिसेल) बजारमा एउटा टिकटको मूल्य २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३५ करोड ५३ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म पुगेको छ । टिकट विशेषज्ञ स्कट फ्रिडम्यानका अनुसार फिफाले प्रयोग गरेको ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ प्रणाली र टिकटहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक गर्ने रणनीतिक चालले नै माग र मूल्यलाई अस्वाभाविक उचाइमा पुर्याएको हो, जुन २०२४ को ‘सुपर बाउल’ को औसत टिकट मूल्यभन्दा पनि ८ प्रतिशतले बढी हो ।
आधिकारिक प्लेटफर्ममा रहेका सबै टिकट शनिबार नै बिक्री भइसकेको र पुन:बिक्री बजारमा मूल्य १० हजार डलरबाट सुरु भएर २३ लाख डलरसम्म पुग्दा पनि विश्वकपप्रतिको क्रेजमा कुनै कमी आएको छैन । बरु समूह चरणदेखि नै स्टेडियमहरू ९९.७ प्रतिशत भरिभराउ रहेका छन् । यद्यपि, यो भव्यताका बीच मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले कडा आक्रोश पोख्दै भिसाको झन्झट, यात्राको खर्च र टिकटको यो अकल्पनीय मूल्यले विश्वकपलाई केवल धनी र उच्च वर्गको मनोरञ्जनको साधनमा सीमित बनाएको तथा सर्वसाधारण फुटबल प्रेमीको पहुँचबाट टाढा पुर्याएको भन्दै फिफाको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
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