तेस्रो विवाह आमिरलाई बन्यो विवादको केन्द्र, ज्यान मार्ने धम्कीपछि सुरक्षा कडा

मुम्बई ।
बलिउड अभिनेता आमिर खानलाई तेस्रो विवाहपछि कथित रूपमा ज्यान मार्ने धम्की दिइएको विषयमा मुम्बई प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको अडियो क्लिप र पोस्टको सत्यता जाँच भइरहेका बेला प्रहरीले बान्द्रास्थित आमिरको निवासमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। हाल आमिर खान विदेशमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
मुम्बई प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको पोस्ट र अडियो क्लिपको आधिकारिकता अझै पुष्टि भएको छैन। प्रहरी आयुक्त देवन भारतीले ती सामग्रीको स्रोत र सत्यताबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।भाइरल पोस्टमा आमिर खानको हालै भएको तेस्रो विवाहलाई लिएर ‘लभ जिहाद’को आरोप लगाउँदै ज्यान मार्ने धम्की दिइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उक्त धम्की वास्तवमै कसले दिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
यसअघि आमिर खानले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै आफ्ना तीनै विवाह नागरिक कानुनअनुसार भएको बताएका थिए। उनले कुनै पनि श्रीमतीले विवाहका लागि धर्म परिवर्तन नगरेको र हालकी पत्नी गौरी स्प्राट इसाई समुदायकी भएको स्पष्ट पारेका थिए।आमिर र गौरी स्प्राटले जुलाई ५ मा मुम्बईस्थित आमिरकै निवासमा विशेष विवाह ऐनअन्तर्गत विवाह दर्ता गरेका थिए। निजी रूपमा सम्पन्न समारोहमा परिवारका सदस्य र केही निकट साथी मात्र सहभागी भएका थिए।
आमिरको तेस्रो विवाहपछि केही राजनीतिक नेता तथा विभिन्न संगठनले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए। केही समूहले उनको विवाहलाई लिएर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।भारतीय कानुनअनुसार अघिल्ला विवाह कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा तेस्रो विवाह गर्न कानुनी रोक छैन। आमिरले पहिलो पत्नी रिना दत्तासँग सन् २००२ मा तथा दोस्रो पत्नी किरण रावसँग सन् २०२१ मा कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकाले गौरी स्प्राटसँगको विवाह वैध मानिन्छ।प्रहरीले धम्कीसम्बन्धी सबै डिजिटल सामग्रीको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
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