इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण सातौं रातसम्म जारी, नौसैनिक नाकाबन्दी कडाइका साथ लागू

काठमाडौं ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि लगातार सातौं रात पनि सैन्य आक्रमण जारी राखेको जनाएको छ। अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्ड (CENTCOM) का अनुसार शुक्रबार राति (अमेरिकी समयअनुसार राति ९:३० बजे) सम्पन्न पछिल्लो आक्रमणमा इरानका विभिन्न सैन्य तथा निगरानी पूर्वाधारलाई निशाना बनाइएको हो।
सेन्ट्रलकमले सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आक्रमणमा निगरानी केन्द्र, सैन्य रसद पूर्वाधार, भूमिगत हतियार भण्डारण स्थल तथा समुद्री सैन्य क्षमता लक्षित गरिएको थियो। यस अभियानमा लडाकु विमान, सशस्त्र ड्रोन तथा युद्धपोत प्रयोग गरिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। यद्यपि, कति वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरिएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
सेन्ट्रलकमले यसै सातादेखि पुनः लागू गरिएको इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको पनि जनाएको छ। उक्त नाकाबन्दीमार्फत इरानको समुद्री आपूर्ति तथा सैन्य गतिविधिमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी आक्रमण र नौसैनिक नाकाबन्दीले मध्यपूर्वमा तनाव थप चर्किएको छ। इरानले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन भने क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ।
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