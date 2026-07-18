डडेल्धुरामा बोलेरो दुर्घटना : २ जनाको मृत्यु, ३ घाइते

काठमाडौं । 

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–७ खर्स्याखानमा धनगढीबाट दार्चुलातर्फ जाँदै गरेको सु.प.प्र. ०१–००१ ज १८५० नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने चालकसहित ३ जना घाइते भएका छन्।

दुर्घटनामा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका–१ का सुगन लोथ्याल (अन्दाजी ४५) र हनु लोथ्याल (अन्दाजी २८) को मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरू अमरसिंह ठगुन्ना, सरस्वती लोथ्याल र चालक अमृत घरेडीको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

जीप सडकबाट करिब ४ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ भने दुर्घटनाको कारण नखुलेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

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