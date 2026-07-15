छ सचिवको सरुवा, राउत महिला मन्त्रालयमा, अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाडौं ।
सरकारले उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक हेरफेर गर्दै छ जना सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार तीन महिनाअघि मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मा सरुवा गरिएको छ।
त्यस्तै, उक्त मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाएको छ।
अन्य सचिवहरूको सरुवासम्बन्धी विवरण भने सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि बाँकी सचिवहरूको नयाँ जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
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