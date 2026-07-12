होर्मुज जलमार्गमा तनाव चर्कियो, इरानी जहाज आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा नयाँ हवाई हमला

काठमाडौं ।

होर्मुज जलमार्गमा व्यावसायिक पानीजहाजमाथि भएको आक्रमणपछि अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव थप चर्किएको छ। अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम)ले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले साइप्रसको झण्डा बोकेको एमभी जीएफएस ग्यालेक्सी मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि यस साताकै तेस्रो चरणको सैन्य कारबाही सुरु गरिएको जनाएको छ। सेन्टकमका अनुसार अमेरिकी आक्रमण करिब १४० वटा इरानी सैन्य लक्ष्यमा केन्द्रित थियो। ती लक्ष्यमा मिसाइल तथा ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, सञ्चार सञ्जाल, तटीय निगरानी प्रणाली र अन्य सैन्य पूर्वाधार समावेश छन्।

अमेरिकाले यस कारबाहीको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने इरानी क्षमतामा कमी ल्याउनु रहेको जनाएको छ। यता, इरानको आईआरजीसीले अर्को सूचना जारी नभएसम्म होर्मुज जलमार्ग बन्द गरिएको घोषणा गरेको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार आक्रमणमा परेको जहाजले आफ्नो पहिचान प्रणाली (ट्र्याकिङ सिस्टम) बन्द गरेको र स्वीकृत मार्गबाट विचलित भएकाले कारबाही गरिएको दाबी गरिएको छ।

अमेरिकी सेनाका अनुसार एमभी जीएफएस ग्यालेक्सीको इन्जिन कक्षमा गम्भीर क्षति पुगेको छ, जसका कारण जहाजले आफ्नो यात्रा जारी राख्न सकेको छैन। एक गैरसैनिक चालक दलका सदस्य अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। बेलायतको यूके मरिटाइम ट्रेड अपरेसन्स (UKMTO)ले सैन्य अधिकारीहरूले चालक दललाई जहाज छाड्न बाध्य पारेको र उनीहरू लाइफबोटमार्फत सुरक्षित स्थानतर्फ गएको जनाएको छ। विश्वको करिब एक-पाँचौं तेल आपूर्ति हुने होर्मुज जलमार्गमा बढ्दो सैन्य तनावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार, समुद्री व्यापार र मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।

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