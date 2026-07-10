गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छः एमाले सांसद सुब्बा

काठमाडौँ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । मोटरसाईकल पार्किङ गरेर राखेवापत कडा जरिवानी असुली गर्दा नेपालीले आत्मदाह गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु परेकाले उक्त मृत्यु प्रकरणको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्ने बताउनुभयाे । सांसद सुब्बाले सरकार संवेदनशील, उत्तरदायी र सामाजिक विवेकमाथि गम्भिर नभएको यस्तो नागरिकले आत्माहत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप पनि लगाउनुभएकाे छ।
सांसद सुब्बाले उक्त मृत्यु प्रकरणको दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयाे । सांसद सुब्बाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदप्रति जवाफदेही नभएको पनि आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
प्रतिक्रिया