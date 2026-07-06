टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ, केही अभियुक्त दोषी ठहर

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो।

यद्यपि, सोही मुद्दामा आरोपित रहेका केही अन्य प्रतिवादीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने सजाय निर्धारण भने अदालतले आगामी आदेशमार्फत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएको टेरामक्स प्रणालीमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया र राज्यलाई भएको भनिएको आर्थिक क्षतिसँग सम्बन्धित थियो।

विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सफाइ र दोषी ठहरका आधारहरू थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

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