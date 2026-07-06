सरिनालाई युकेमा स्वर्ण

काठमाडौं
नेपाली उमा कुङफु खेलाडी सरिना घलेले डब्लुएमएसी ब्रिटिस च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेकी छन् । सरिनाले महिला क्रिएटिभ फमअन्तर्गत १८ वर्षमाथि मिक्स बेल्टमा स्वर्ण जितेको नेपाल उमा कुङफु संघका अध्यक्ष संजीतकुमार राईले जनाएका छन् ।
युकेको वोर्चेस्टरमा भएको प्रतियोगिताको उक्त स्पर्धामा सरिनाले २२.९ अंक जोडिन् । उनकी निकटत्तम प्रतिद्वन्द्वी इङल्यान्डकी अमेलिया पार्किनले २२.८ स्कोर गरिन् ।
करिब २ वर्षअघि अध्ययनको सिलसिलामा युके गएकी सरिनाले त्यहाँ अध्ययनसंगै खेललाई निरन्तर दिइरहेकी छन् । सरिनाले मास्टर्स अफ साइन्स इन डिजिटल मार्केटिङ पूरा गरिसकेकी छन् । सरिनाले लन्डन म्याराथनसहित विभिन्न दौडमा पनि सहभागिता जनाएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
सरिनाले अस्ट्रियामा सेप्टेम्बरमा हुने डब्लुएमएसी वल्र्ड च्याम्पियनसिप– २०२६ मा सहभागिताका लागि तयारी गरिरहेको अध्यक्ष राईले बताए ।
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