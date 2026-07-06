विश्वकपमा नयाँ विवाद : ट्रम्पको हस्तक्षेपपछि बालोगन खेल्ने निश्चित, बेल्जियम आक्रोशित

काठमाडौं ।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत सोमबार हुने अन्तिम–१६ को महत्वपूर्ण खेलमा अमेरिकाका स्टार फरवार्ड फोलारिन बालोगन खेल्ने निश्चित भएको छ। फिफाको अनुशासन समितिले उनको एक खेलको स्वचालित प्रतिबन्ध एक वर्षका लागि निलम्बन गरेपछि उनी बेल्जियमविरुद्ध मैदान उत्रन पाउने भएका हुन्।
बालोगनको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयसँगै विश्व फुटबलमा ठूलो राजनीतिक तथा खेलकुदीय विवाद सुरु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस निर्णयको खुलेर स्वागत गरेका छन्। उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा “सही निर्णय गरेको र एउटा ठूलो अन्यायलाई उल्टाएकोमा फिफालाई धन्यवाद” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी बालोगनको रातो कार्ड पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए। ह्वाइट हाउसले यसबारे औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि यस घटनामा राष्ट्रपतिको चासो उच्च रहेको बताइएको छ।
विवाद कसरी सुरु भयो?
गत बुधबार बोस्निया–हर्जगोभिनाविरुद्ध अमेरिकाले २–० को जित निकाल्ने क्रममा बालोगनले टारिक मुहरेमोभिचमाथि गरेको चुनौतीलाई सुरुमा रेफ्रीले सामान्य खेल मानेका थिए। तर भिडियो सहायक रेफ्री (VAR) को हस्तक्षेपपछि रेफ्रीले निर्णय उल्टाउँदै उनलाई सिधै रातो कार्ड देखाएका थिए।
यो निर्णयलाई धेरै पूर्व खेलाडी, प्रशिक्षक र फुटबल विश्लेषकहरूले अत्यन्त कठोर भन्दै आलोचना गरेका थिए। विश्वकपमा तीन गोल गरिसकेका बालोगन अमेरिकाका सबैभन्दा प्रभावशाली आक्रमणकर्ता मानिन्छन्।
फिफाले किन बदल्यो निर्णय?
सामान्य अवस्थामा विश्वकपमा सिधा रातो कार्डविरुद्ध अपिल गर्ने व्यवस्था छैन। तर फिफाले अनुशासन संहिताको दुर्लभ रूपमा प्रयोग हुने धारा २७ प्रयोग गर्दै बालोगनको एक खेलको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयअनुसार बालोगनको रातो कार्ड भने कायम रहनेछ तर एक वर्षको ‘प्रोबेसन’ अवधिमा रहनेछ। यदि उनले सो अवधिभित्र उस्तै प्रकृतिको अर्को गल्ती गरे भने अहिले रोकिएको प्रतिबन्ध स्वतः लागू हुनेछ।
प्रशिक्षक पोचेटिनोको प्रतिक्रिया
अमेरिकी प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले बालोगन उपलब्ध हुनु टोलीका लागि ठूलो राहत भएको बताए। उनले भने, “यो निर्णयले हामीलाई फाइदा पुगेको छ, तर हाम्रो सफलता टोलीको सामूहिक प्रदर्शनमा निर्भर रहनेछ। राजनीति होइन, नैतिकता र खेलको सम्मान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो।”
बेल्जियमको कडा विरोध
फिफाको निर्णयप्रति बेल्जियम फुटबल संघले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले यो कदम फिफाकै नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै सबै कानुनी विकल्प अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
बेल्जियमका प्रशिक्षक रुडी गार्सियाले पनि व्यंग्य गर्दै यस निर्णयलाई “एप्रिल फूलको मजाकजस्तै” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
खेलभन्दा ठूलो बन्यो विवाद
अमेरिका र बेल्जियमबीचको अन्तिम–१६ को खेलअघि बालोगन प्रकरण विश्वकपकै सबैभन्दा ठूलो विवादका रूपमा देखिएको छ। एकातिर अमेरिकी समर्थकहरूले यसलाई “न्यायको जित” भनेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचकहरूले राजनीतिक प्रभावका कारण फिफाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अब सबैको ध्यान सोमबार हुने अमेरिका–बेल्जियमको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको छ, जहाँ खेलको नतिजाभन्दा पनि बालोगनलाई खेल्न दिइएको निर्णयले विश्व फुटबलमा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ।
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