मौनताको शक्ति

संसारलाई जीवन्त राख्नका लागि अन्न र जलको भौतिक उपस्थिति जति अनिवार्य छ, हाम्रो सामाजिक र भावनात्मक अस्तित्वका लागि वचन अर्थात् मीठो बोली त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । वाणीले सम्बन्धहरूमा प्राण भर्छ, प्रेमको सञ्चार गर्छ र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले पूर्वीय चिन्तनमा यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण रत्नका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर यही वाणीलाई जब सीमा, संयम र विवेकको नियन्त्रणमा राखिँदैन, तब यही शब्दहरू सम्बन्धहरूलाई खरानी बनाउने कारण बन्न सक्छन् । असंयमित बोलीले मानिसबीच दूरी बढाउँछ, भेटघाटमा विकर्षण ल्याउँछ र विश्वासको पुल भत्काइदिन्छ । यदि वाणी जीवनको सुन्दर ‘अलङ्कार’ हो भने त्यस अलङ्कारलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने अदृश्य शक्ति मौनता नै हो । मौनता केवल ओठ बन्द राख्नु मात्र होइन, यो विचारलाई तौलिने, मनलाई अनुशासनमा राखिने र सत्यसँग संवाद गर्ने एक गहिरो साधना हो । यसैले सन्तुलित वाणीको वास्तविक आधार मौनताबाट नै निर्मित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
आजको समयलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने चारैतिर कोलाहलको अनवरत वर्षा भइरहेको देखिन्छ । सूचना, प्रचार, टिप्पणी, आरोप–प्रत्यारोप र डिजिटल बहसको निरन्तर प्रवाहले हाम्रो मानसिक आकाशलाई धुमिल बनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले मानिसलाई बोलिरहने र प्रतिक्रिया दिइरहने बानी सिकाएको छ, जसले गर्दा सुन्ने र सोच्ने संस्कार क्रमशः हराउँदै गइरहेको छ । मानिसहरू शब्दहरू फाल्नमा व्यस्त छन् तर शब्दको जिम्मेवारी बोक्न कमै तयार देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा मौनताको अभ्यास केवल आध्यात्मिक अभ्यास मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यको पनि अपरिहार्य उपाय बन्दै गएको छ । बाहिरी कोलाहलको बीचमा आफूलाई स्थिर, संयमी र विवेकशील बनाइराख्ने शक्ति मौनताले नै प्रदान गर्छ । यसैले मौनता कमजोरीको होइन, आन्तरिक सबलताको चिह्न हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
मौनतालाई केवल आवाजको अनुपस्थिति वा निष्क्रियताका रूपमा बुझ्नु यसको गहिरो अर्थलाई सानो बनाउनु हो । वास्तविक अर्थमा मौनता एउटा सक्रिय मानसिक प्रक्रिया हो, जसले मानिसको चेतनालाई अनुशासनमा राख्न मद्दत गर्छ । जब मानिसले अनावश्यक शब्दहरूलाई सीमित गर्न सिक्छ, तब उसले आफ्ना विचारहरूलाई पनि स्पष्ट बनाउन थाल्छ । बोलिरहँदा शब्दहरू प्रायः आवेगको प्रभावमा निस्कन्छन्, तर मौन बस्दा ती शब्दहरू विचारको कसौटीमा जाँचिन्छन् । यही प्रक्रियाले मानिसलाई भावनात्मक परिपक्वता प्रदान गर्छ । मौनताले व्यक्तिलाई परिस्थितिको गहिराइ बुझ्न, घटनालाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र निर्णयलाई विवेकपूर्ण बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले मौनता निष्क्रियता होइन, बरु चेतनाको सक्रिय अनुशासन हो भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
मौनताको अभ्यासको पहिलो चरण शारीरिक मौनता अर्थात् वाक् संयम हो । जीवनमा अनावश्यक शब्दहरूको मात्रा कम गर्नु नै यसको मूल अर्थ हो । मानिसले दिनभरि बोलेका धेरैजसो शब्दहरू या त अनावश्यक हुन्छन्, या त क्षणिक आवेगबाट प्रेरित हुन्छन् । यस्ता शब्दहरूले समय र ऊर्जा दुवैलाई व्यर्थ बनाइदिन्छन् । वाक् संयमको अभ्यासले मानिसलाई आफ्ना शब्दहरूको मूल्य बुझ्न सिकाउँछ । जब मानिसले कम बोल्न सिक्छ, तब उसका शब्दहरू स्वतः गहिरा र प्रभावकारी बन्न थाल्छन् । यसले विवाद र गलतफहमी घटाउँछ र सम्बन्धहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ । यसैले वाक् संयम मौनताको पहिलो आधार हो, जसले शब्दलाई मूल्यवान् बनाउने शक्ति प्रदान गर्छ ।
मौनताको अर्को महत्वपूर्ण आयाम मानसिक मौनता हो । मानिसको मन सधैँ विचारहरूको भीडले भरिएको हुन्छ, जहाँ अतीतका पछुतो र भविष्यका चिन्ताहरू निरन्तर घुमिरहन्छन् । यही अनियन्त्रित विचारहरूले मानिसलाई अस्थिर बनाउँछन् र निर्णय क्षमतालाई कमजोर पार्छन् । मानसिक मौनता भनेको यही अराजक विचारहरूको भीडलाई शान्त पार्ने प्रयास हो । ध्यान, एकाग्रता र आत्मअनुशासनका अभ्यासहरूले मनलाई वर्तमान क्षणमा अड्याउन मद्दत गर्छन् । जब मन वर्तमानमा स्थिर हुन्छ, तब निर्णयहरू पनि स्पष्ट र सन्तुलित बन्न थाल्छन् । यही मानसिक स्थिरताले मानिसलाई जटिल परिस्थितिमा पनि विवेकपूर्ण मार्ग रोज्न सक्षम बनाउँछ । त्यसैले मानसिक मौनता आन्तरिक शान्तिको आधार हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
मौनताको सबैभन्दा उच्च अवस्था आध्यात्मिक मौनता हो । यस अवस्थामा बाहिरी आवाजहरू मात्र होइन, भित्री विचारहरूको हलचल पनि क्रमशः शान्त हुँदै जान्छ । मानिस आफ्नो अन्तर्मनसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्षम हुन्छ । यही अवस्थामा आत्मचिन्तन गहिरो हुन्छ र जीवनको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ । आध्यात्मिक मौनताले मानिसलाई अहंकार, लोभ र भयबाट मुक्त हुन सहयोग गर्छ । यही मौनताको गहिराइबाट नै इतिहासका महान् चिन्तकहरू, ऋषिहरू र साधकहरूले ज्ञानको प्रकाश प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले आध्यात्मिक मौनता केवल व्यक्तिगत साधना होइन, मानव चेतनाको उच्चतम सम्भावनासँग जोडिएको अवस्था हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
आजको तनावपूर्ण जीवनमा मौनताको अर्को महत्वपूर्ण महत्व मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । निरन्तर ध्वनि प्रदूषण, सूचनाको बोझ र प्रतिस्पर्धाको दबाबले मानिसको मस्तिष्कलाई थकित बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समय मौनतामा बिताउनु मानसिक विश्रामको प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । मौनतामा बिताएको छोटो समयले पनि मस्तिष्कलाई पुनः ऊर्जावान् बनाउँछ र भावनात्मक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ । यसले चिडचिडापन घटाउँछ र मानिसलाई स्पष्टरूपमा सोच्न सक्षम बनाउँछ । आधुनिक मनोविज्ञानले पनि मौनता र ध्यानलाई मानसिक स्वास्थ्य सुधारको प्रभावकारी उपायका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले मौनता केवल आध्यात्मिक अभ्यास मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यको पनि आधार हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
मौनताको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव वाणीको विश्वसनीयतामा देखिन्छ । धेरै बोल्ने मानिसका शब्दहरू प्रायः हल्का ठानिन्छन्, किनकि उनीहरूका वाक्यहरूमा गहिराइभन्दा पनि आवेग बढी हुन्छ । तर कम बोल्ने व्यक्तिका शब्दहरूमा स्वाभाविक रूपमा गाम्भीर्य र विश्वासको शक्ति हुन्छ । मौनताको अभ्यासले मानिसलाई आवेगमा प्रतिक्रिया दिनबाट जोगाउँछ र सोचेर बोल्ने बानी विकास गर्छ । यसले सम्बन्धहरूलाई बलियो बनाउँछ र सामाजिक विश्वास बढाउँछ । जब शब्दहरू सोचेर बोलिन्छन्, तब तिनमा सत्यता र तर्कको बल हुन्छ । त्यसैले मौनता वाणीलाई वजन दिने शक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
जब मानिस निरन्तर बोलिरहन्छ, तब उसले आफूलाई थाहा भएको कुरा मात्र दोहो¥याइरहेको हुन्छ । तर मौन बस्दा उसले अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्न सक्छ । सुन्ने संस्कारले मानिसलाई नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्छ । मौनताले मानिसलाई प्रकृतिको सूक्ष्म सन्देश सुन्न र जीवनका अनुभवहरूबाट गहिरो पाठ सिक्न सक्षम बनाउँछ ।
मौनताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ज्ञान र अन्तर्दृष्टिसँग सम्बन्धित छ । जब मानिस निरन्तर बोलिरहन्छ, तब उसले आफूलाई थाहा भएको कुरा मात्र दोहो¥याइरहेको हुन्छ । तर मौन बस्दा उसले अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्न सक्छ । सुन्ने संस्कारले मानिसलाई नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्छ । मौनताले मानिसलाई प्रकृतिको सूक्ष्म सन्देश सुन्न र जीवनका अनुभवहरूबाट गहिरो पाठ सिक्न सक्षम बनाउँछ । यही प्रक्रियाबाट अन्तर्दृष्टि जन्मिन्छ र ज्ञानको क्षितिज फराकिलो बन्छ । यसैले मौनता श्रवण कला र ज्ञान प्राप्तिको मूल आधार हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
मौनताको अर्को महत्वपूर्ण उपयोग आत्मपरीक्षण र व्यक्तित्वको परिमार्जनसँग जोडिएको छ । मानिसले जब केही समय मौन भएर आफूभित्र फर्केर हेर्छ, तब उसले आफ्ना कमजोरी, गल्ती र सम्भावनाहरूलाई स्पष्टरूपमा देख्न सक्छ । बाहिरी आलोचना र प्रशंसाबाट टाढा बसेर गरिने यस्तो आत्मचिन्तन व्यक्तित्व विकासको शक्तिशाली साधन हो । यसले मानिसलाई आत्मअनुशासन र आत्मसुधारको मार्गमा डो¥याउँछ । इतिहासमा धेरै महान् व्यक्तित्वहरूले मौनता र आत्मचिन्तनको माध्यमबाट नै आफ्नो चरित्रलाई परिष्कृत गरेका थिए । त्यसैले मौनता आत्मपरिवर्तनको शक्तिशाली साधन हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
यद्यपि मौनताको शक्ति अत्यन्त महान् भए पनि यसको प्रयोग विवेकपूर्ण हुन आवश्यक छ । जहाँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार वा सामाजिक विकृति देखिन्छ, त्यहाँ मौन बस्नु नैतिक कायरता हुन सक्छ । सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु सामाजिक जिम्मेवारी हो । तर जहाँ अनावश्यक विवाद, ईष्र्या, निन्दा वा आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यहाँ मौन बस्नु नै बुद्धिमत्ता हो । जीवनमा मौनता र वाणीबीचको सन्तुलन नै परिपक्वताको चिह्न हो । बोल्ने बेला सत्यको पक्षमा दृढ हुनु र मौन बस्ने बेला आत्मिक शान्तिमा स्थिर हुनु जीवनको सन्तुलित मार्ग हो । यसैले मौनता र वाणी परस्पर विरोधी नभई एक–अर्काका पूरक शक्ति हुन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
मौनताको वास्तविक शक्ति समाज र राजनीतिमा पनि कहिलेकाहीँ प्रस्टरूपमा देखिन्छ । गत फागुन २१ मा भएको चुनावअघि केही घमण्डी नेताहरूले जनतालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बाह्र–सत्ताइस गफ गरे, ठूलो भ्रम छरे र अहंकारपूर्ण भाषणहरूको वर्षा गरे । उनीहरूले शब्दको ठूलो कोलाहल सिर्जना गरे, तर जनताको मौनताले उनीहरूको वास्तविकता प्रकट गरिदियो । बाहिरबाट शान्त देखिएका मतदाताहरूले ती घमण्डी आवाजहरूलाई बढारकुँडार गरिदिए । यो घटना केवल राजनीतिक परिणाम मात्र थिएन, मौन जनशक्तिको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पनि थियो । यसले देखायो कि कहिलेकाहीँ मौनता नै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रतिक्रिया बन्न सक्छ । त्यसैले विवेकपूर्ण मौनता पनि परिवर्तनको शक्तिशाली साधन बन्न सक्छ भन्ने कुरा यस घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।
अन्ततः मौनता कमजोरीको लक्षण होइन, बरु एक शक्तिशाली जीवनको आधार हो । वाणीले क्षणिक प्रभाव पार्न सक्छ, तर मौनताले प्रदान गरेको धैर्य, ज्ञान र आत्मिक स्थिरताले दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्छ । आजको डिजिटल युगको अत्यधिक आवाज र सूचनाको प्रदूषणबीच मौनता मानसिक विश्राम र विवेकको स्रोत बनेर उभिएको छ । हरेक दिन केही समय आफूभित्र फर्केर मौन बस्ने अभ्यासले जीवनलाई सन्तुलित र स्थिर बनाउन सक्छ । जब मानिसले आफ्नै अन्तर्मनको आवाज सुन्न थाल्छ, तब उसले जीवनका निर्णयहरू पनि स्पष्टरूपमा लिन सक्छ । त्यसैले साँचो अर्थमा मौनता शक्ति हो, तर त्यो शक्ति विवेकको ज्योतिले निर्देशित हुँदा मात्र पूर्णरूपमा सार्थक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ ।
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