सुमनलाई कांस्य

नेपाली कराते खेलाडी सुमन तिमिल्सिना युएस ओपन आईएसकेए विश्व मार्सल आट्र्स च्याम्पियनसिपमा कांस्य जितेका छन् ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको प्रतियोगतिामा सुमनले पुरुष एकल कातामा कांस्य जितेका हुन् । मेक्सिकोले स्वर्ण तथा अमेरिकाले रजत जित्दा अर्को कांस्य जर्मनीले हात पा¥यो । सुमनले २०२३ मा भएको यसै प्रतियोगितामा भने स्वर्ण जितेका थिए ।
अमेरिका यात्राका लागि लनर्स इन्स्टिच्यूट एन्ड कन्सलटेन्सी प्रा.लि. ले सुमनलाई हवाइट टिकट प्रायोजन गरेको छ । लनर्सका प्रबन्धक सुदिप छत्कुली पनि सुमनसंगै अमेरिकामा छन् ।
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