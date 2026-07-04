न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मुख्यालय बाहिर तिब्बती झण्डा बोकेका एक प्रदर्शनकारीले आत्मदाह गर्दा मृत्यु

न्युयोर्क प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मुख्यालय नजिकै गम्भीर रूपमा जलेका एक पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। निर्वासित तिब्बतीहरूको एक सञ्चारमाध्यम तथा तिब्बती अधिकारकर्मीहरूले मृतक तिब्बती नागरिक रहेको र तिब्बतको स्वतन्त्रताको माग गर्दै उनले आत्मदाह गरेको बताएका छन्।
न्युयोर्क सिटी प्रहरी विभागका प्रवक्ताका अनुसार स्थानीय समयअनुसार साँझ करिब ६:३० बजे आएको आपत्कालीन फोनपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। घटनास्थलमा पुग्दा ती व्यक्ति गम्भीर रूपमा जलेको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
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