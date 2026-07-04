कर्णालीमा खसेको गाडीमा सवार पाँच जनाको सनाखत

काठमाडौँ।
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ साङ्गेतरा क्षेत्रमा कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको फोर्स गाडीमा चालकसहित पाँचजना सवार रहेको खुलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार असार १८ गते बिहान करिब ११ः३० बजे सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी सडकबाट करिब ४०० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।
प्रहरीले घटनास्थलबाट प्राप्त मोबाइल, प्रारम्भिक सोधपुछ तथा आफन्तबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा गाडीमा चालक तुलाराम सुबेदी, सहचालक रामप्रसाद सुबेदी, सिर्जना खड्का, मेखे तिरुवा र जोखे तिरुवा सवार रहेको जनाएको छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका जोखे तिरुवाको शव आफन्तले सनाखत गरिसकेका छन् । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा पोस्टमार्टम सम्पन्न भएपछि शव परिवारलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनालगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र स्थानीयवासीको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको थियो ।
कर्णाली नदीको तीव्र बहावलाई मध्यनजर गर्दै सीमावर्ती जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार गाडीमा पाँचजनाभन्दा बढी यात्रु सवार थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यथार्थ विवरण संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
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