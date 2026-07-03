मेसीको बायाँ खुट्टा रोक्ने भोजिन्हाको गुरुयोजना

काठमाडौं ।
फिफा विश्वकप २०२६ को महाकुम्भमा भोलि बिहान एउटा यस्तो सनसनीपूर्ण र रोमाञ्चक खेल हुँदैछ, जसले फुटबल जगतको ढुकढुकी बढाउने निश्चित छ । एकातिर फुटबल साम्राज्यको विरासत बोकेको साविक विश्व विजेता अर्जेन्टिना उभिएको छ भने, अर्कोतिर पहिलो पटक विश्वकपको मञ्चमा पाइला टेकेरै इतिहासको पाना पल्टाउँदै सनसनी मच्चाएको ‘अण्डरडग’ केप भर्डे । कागजमा, विगतका कीर्तिमान र खेलाडीहरूको चमक-दमकमा अर्जेन्टिना विशाल पर्वतजस्तै बलियो देखिन सक्छ । तर, फुटबलको मैदान ९० मिनेटको यस्तो जादुई र अनपेक्षित मञ्च हो जहाँ कुनै पनि क्षण महाभूकम्प आउन सक्छ र इतिहास बदल्न सक्छ ।
यस भिडन्तको केन्द्रविन्दुमा फेरि एकपटक फुटबलका जादुगर, कप्तान लियोनेल मेसी रहनेछन्, जसले आफ्नो अद्भुत खेलदृष्टि, चकित पार्ने सटीक पास र अचुक निर्णायक गोलहरूको मद्दतले अर्जेन्टिनालाई यहाँसम्म डोर्याएका छन् । तर, भोलि मेसीको त्यो अलौकिक जादुको अगाडि एउटा अभेद्य पर्खाल बनेर उभिनेछन् केप भर्डेका अद्भूत गोलकिपर भोजिन्हा । प्रतियोगिताभर विपक्षीका प्रहारहरूलाई एउटा चीलझैँ झम्टेर विफल पारेका भोजिन्हाकै उत्कृष्ट बचाउका कारण आज केप भर्डेले विश्व फुटबलको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भएको छ । अब विश्वको नजर एउटै प्रश्नमा टिकेको छ, के भोजिन्हाले मेसीको त्यो जादुई बायाँ खुट्टाको प्रहार, प्राणघातक फ्रिकिक र पेनाल्टी बक्सभित्रको विलक्षण चातुर्यलाई रोक्ने साहस गर्न सक्लान् ?
यदि उनले मेसीको यो आँधीलाई रोक्न सके भने विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र अविश्वसनीय उलटफेर जन्मनेछ । तर, मेसीजस्ता खेलाडीलाई केवल एक क्षणको गल्ती वा फुर्सद मात्रै काफी छ खेलको नतिजालाई उल्ट्याउन । अर्जेन्टिनासँग अनुभवको महासागर, विश्वस्तरीय नक्षत्रहरूको टोली र नकआउट फुटबलको एउटा गौरवशाली इतिहास छ । तर, केप भर्डेसँग गुमाउनका लागि केही पनि छैन र यही ‘फियरलेस’ अर्थात् निडर मानसिकता नै उसको सबैभन्दा ठूलो र घातक हतियार बन्न सक्छ । केप भर्डेको अनुशासित रक्षात्मक पर्खालले यदि खेललाई लामो समयसम्म बराबरीमा रोक्न सक्यो भने, दबाबको पहाड उल्टै विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनामाथि खस्नेछ । यही गहिरो आत्मविश्वास केप भर्डेका मुख्य रणनीतिकार, प्रशिक्षक बुबिस्टाको जोशिलो अभिव्यक्तिमा पनि प्रष्ट झल्किन्छ ।
बुबिस्टाले विश्व विजेतासँगको यो भिडन्तलाई आफ्नो देशको लागि एउटा स्वर्णिम पुरस्कार मान्दै मैदानमा भने कुनै दयामाया नदेखाउने कडा चेतावनी दिइसकेका छन् । “हामी हाल इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दर सपना बाँचिरहेका छौँ, तर जब हामी मैदानमा उत्रिनेछौँ, तब विपक्षीको अनुहार वा नाम होइन, केवल जित हेर्नेछौँ । फुटबलमा जे पनि सम्भव छ र हामी त्यो सम्भव बनाउन कसर बाँकी राख्ने छैनौँ,” बुबिस्टाले गर्जँदै भनेका छन् । तथ्याङ्क र अनुभवले अर्जेन्टिनालाई जितको प्रबल दाबेदार देखाए पनि, यदि भोजिन्हाले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहोर्याए भने विश्वकप २०२६ ले एउटा यस्तो अविस्मरणीय र कल्पनातित कथा लेख्नेछ, जुन युगौँसम्म सम्झिरहिनेछ ।
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