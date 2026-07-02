दूधपोखरीमा ४५ घरमा धारा, पानी अब घरमै

लमजुङ।
लमजुङको दुर्गम क्षेत्र दूधपोखरी गाउँपालिका–६ मा खानेपानीको सहज पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लमजुङले सञ्चालन गरेको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत धारा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रम अन्र्तगत दुधपोखरीको वडा नम्बर ६ अन्तर्गत काठेश्वर र हाउगाउँका नागरिकका लागि ४५ वटा धारा निर्माण गरेको हो । गत वैशाख महिनाबाट सुरु गरिएको निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत गणेश गौलीले जानकारी दिनुभयो ।
गौलीका अनुसार १५ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रत्येक घरमा धारा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै एक वटा रिजर्भ ट्याङ्की र दुई वटा कलेक्सन च्याम्बर निर्माण गरिएको छ । यस आयोजनाले स्थानीय बासिन्दालाई घरमै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी दूधपोखरी गाउँपालिका–६ कै उम्लिश्वर गाउँ र पिगुर गाउँमा १० लाख रुपैयाँको लागतमा दुई वटा कलेक्सन च्याम्बर तथा एक वटा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । उक्त संरचनाले भविष्यमा खानेपानी वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको खानेपानी अभावको समस्या समाधानमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताएका छन् । विशेष गरी महिलाहरु र ज्येष्ठ नागरिकलाई टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने तथा समय र श्रमको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच वृद्धि गरी ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
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