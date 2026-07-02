बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा प्रा.डा. सिंह नियुक्त

चितवन।
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह नियुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहँदै आएका वरिष्ठ चिकित्सक तथा प्राध्यापक सिंहलाई अस्पतालको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो।
अस्पतालका यसअघिका अध्यक्ष डा. विजय न्यौपानेको कार्यकाल गत चैत महिनामै समाप्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त रहँदै आएको थियो। अध्यक्ष नियुक्ति हुन ढिलाइ हुँदा अस्पतालको नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा नेतृत्व अभाव महसुस हुँदै आएको थियो। नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसँगै अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक रूपमा आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वानअनुसार आठ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव तथा कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनपछि मन्त्रालयले प्रा.डा. सिंहलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रा.डा. सिंह चिकित्सा शिक्षा, क्यान्सर उपचार तथा अस्पताल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका चिकित्सकका रूपमा परिचित छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, चिकित्सकीय अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान दिएका छन्। उनको अनुभवले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तार, व्यवस्थापन सुधार तथा उपचार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
देशकै विशिष्टीकृत क्यान्सर उपचार केन्द्रका रूपमा परिचित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक सयौँ बिरामीले उपचार सेवा लिने गरेका छन्। अस्पतालले क्यान्सरको परीक्षण, शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी, किमोथेरापी तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बिरामीको चाप निरन्तर बढ्दै गएकाले सेवा विस्तार, आधुनिक उपकरणको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा अस्पतालको संस्थागत सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, उपचार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन विकास योजनाले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै क्यान्सर उपचारलाई थप सर्वसुलभ, प्रभावकारी र बिरामीमैत्री बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढ्ने विश्वास अस्पताल परिवार र सरोकारवालाले गरेका छन्।
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