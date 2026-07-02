राम्रो निद्रा र स्वस्थ तौलका लागि राति पिउनुस् यी प्राकृतिक पेय

काठमाडौं ।
स्वस्थ शरीरका लागि नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार र पर्याप्त निद्रा उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ। धेरै मानिसले तौल नियन्त्रण गर्न बिहानको खानादेखि रातिको भोजनसम्म विशेष ध्यान दिन्छन्। तर सुत्नुअघि के पिउने भन्ने विषयले पनि शरीरको समग्र स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्छ।
यद्धपी कुनै पनि पेयले रातारात तौल घटाउँछ भन्ने दाबी वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित छैन। तर केही प्राकृतिक पेयले राम्रो निद्रा, पाचन प्रणालीको सुधार र शरीरलाई आराम महसुस गराउन सहयोग गर्न सक्छन्। राम्रो निद्राले पनि तौल व्यवस्थापनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।
क्यामोमाइल चिया : क्यामोमाइल चिया मनलाई शान्त बनाउन र राम्रो निद्रा ल्याउन सहयोगी मानिन्छ। यसमा रहेका प्राकृतिक तत्वले तनाव कम गर्न र शरीरलाई आराम महसुस गराउन मद्दत गर्न सक्छन्।
तातो दूध : तातो दूधमा पाइने ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिडले निद्रामा सहयोग पुर्याउन सक्छ। साथै यसमा क्याल्सियम र प्रोटिन पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ।
बेसार मिसिएको दूध : बेसारमा पाइने करक्युमिनमा सूजन कम गर्ने गुण हुन्छ। तातो दूधमा बेसार मिसाएर पिउँदा शरीरलाई आराम महसुस हुन सक्छ।
अदुवा चिया : अदुवाले पाचन सुधार गर्न, पेट फुल्ने समस्या कम गर्न तथा शरीरलाई न्यानो राख्न सहयोग गर्न सक्छ।
पुदिनाको चिया : पुदिनाले पेटसम्बन्धी असहजता कम गर्न र शरीरलाई हल्का महसुस गराउन मद्दत गर्न सक्छ।
दालचिनी पानी : दालचिनीले रक्तचिनी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्ने केही अध्ययनले देखाएका छन्। तर यसको प्रभाव व्यक्तिअनुसार फरक हुन सक्छ।
कागती पानी : राति हल्का मनतातो पानीमा कागती मिसाएर पिउँदा शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित राख्न मद्दत मिल्न सक्छ। यद्यपि यसले प्रत्यक्ष रूपमा तौल घटाउँछ भन्ने प्रमाण छैन।
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