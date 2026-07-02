विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँले पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासबाट म्याद थप भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले म्याद थपका लागि बिहीबार अदालतमा पेस गरेको थियो। विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विभागले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।
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