४५ वर्षीया श्वेता तिवारीको ‘कलेज गर्ल’ लुक चर्चामा

भारतीय अभिनेत्री श्वेता तिवारी आफ्नो ग्ल्यामरस शैली र आकर्षक फेसनका कारण सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चर्चामा रहने गरेकी छन्। ४५ वर्षको उमेरमा पनि उनको फिटनेस र स्टाइलले धेरैलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ। दुई सन्तानकी आमा श्वेताको नयाँ तस्बिरले यतिबेला फ्यानहरूको ध्यान खिचेको छ।
हालै श्वेताले बिदाका क्रममा खिचिएका केही तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छन्। ती तस्बिरमा उनको सरल र युवा देखिने ‘कलेज गर्ल’ शैलीले प्रशंसा बटुलेको छ।तस्बिरमा श्वेता सेतो रंगको आकर्षक कढाइ गरिएको क्रप टपमा देखिएकी छन्। उक्त टपलाई उनले गाढा खैरो रंगको हाई–वेस्ट वाइड–लेग ट्राउजरसँग संयोजन गरेकी छन्, जसले उनको बिदाको लुकलाई स्टाइलिस र सहज बनाएको छ।
कतै उनी ‘भिक्ट्री’ संकेत गर्दै रमाइला पोजमा देखिन्छिन् भने कतै हातमा पेय पदार्थ लिएर मुस्कुराइरहेकी छन्। वर्षाको मौसममा छाता बोकेर खिचिएका तस्बिरमा उनको सादगीपूर्ण सौन्दर्य झनै निखारिएको देखिन्छ। खुला र हल्का वेभी कपालले उनको लुकलाई थप आकर्षक बनाएको छ।
श्वेताले न्यून मेकअपका साथ आफ्नो शैलीलाई पूर्णता दिएकी छन्। उनले चाँदीका हूप इयररिङ, हातमा घडी तथा खुट्टामा सामान्य चप्पल लगाएकी छन्, जसले उनको क्याजुअल वेकेसन लुकलाई अझ विशेष बनाएको छ।
श्वेताको यो सरल तर आकर्षक शैली फ्यानहरूलाई निकै मन परेको छ। एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, मेरी फेभरेट सन्तूर मम।
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