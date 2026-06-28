गर्मीमा सनग्लासको क्रेज, नेपाली युवापुस्ताको रोजाइमा यी डिजाइन

काठमाडौं ।
गर्मी बढेसँगै नेपाली बजारमा सनग्लासको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ। एक समय घामबाट आँखालाई जोगाउने साधनका रूपमा मात्र प्रयोग हुने सनग्लास अहिले फेसनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। युवायुवतीदेखि सेलिब्रेटीसम्मले आफ्नो पहिरनसँग मेल खाने विभिन्न डिजाइनका सनग्लास प्रयोग गर्न थालेपछि यसको लोकप्रियता झन् बढेको छ।
काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरी क्षेत्रमा विशेषगरी ओभरसाइज, एभिएटर, क्याट–आई र रंगीन लेन्स भएका सनग्लास ट्रेन्डमा देखिएका छन्। फेसनप्रेमी युवापुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा देखिने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई पछ्याउँदै नयाँ डिजाइनका सनग्लास रोज्ने गरेका छन्।
ओभरसाइज सनग्लास अहिलेको सबैभन्दा चर्चित फेसनमध्ये एक हो। ठूलो फ्रेमका कारण यसले अनुहारलाई आकर्षक देखाउनुका साथै घामबाट राम्रो सुरक्षा पनि प्रदान गर्छ। त्यस्तै, एभिएटर सनग्लास भने कहिल्यै पुरानो नहुने क्लासिक शैलीका रूपमा परिचित छ। पुरुष र महिलादुवैले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले यसको लोकप्रियता स्थिर छ।
महिलामाझ क्याट–आई डिजाइन विशेष रुचाइएको छ। यसको तीखो किनाराले अनुहारलाई ग्ल्यामरस र स्टाइलिश देखाउने भएकाले पार्टीदेखि दैनिक प्रयोगसम्म यसको आकर्षण बढ्दो छ। यस्तै, निलो, हरियो, पहेँलो वा गुलाबी टिन्ट भएका रंगीन लेन्सका सनग्लास पनि युवापुस्ताको रोजाइमा परेका छन्।
फेसनका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि गुणस्तरीय सनग्लास आवश्यक मानिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यूभी–४०० सुरक्षा भएको सनग्लासले सूर्यका हानिकारक पराबैंगनी किरणबाट आँखालाई जोगाउँछ। लामो समयसम्म चर्को घाममा बस्नुपर्ने व्यक्तिका लागि यस्तो सनग्लास झन् उपयोगी हुन्छ।
सनग्लास छनोट गर्दा अनुहारको आकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। गोलो अनुहारमा चौको फ्रेम, लाम्चो अनुहारमा राउन्ड वा ओभरसाइज फ्रेम तथा मुटुको आकारको अनुहारमा एभिएटर र क्याट–आई डिजाइन बढी सुहाउँछ।
फेसन विज्ञहरूका अनुसार टोपी, हल्का रंगका कपडा र आकर्षक सनग्लासको संयोजनले गर्मीयामको लुकलाई अझ स्टाइलिश बनाउँछ। त्यसैले यो गर्मीमा सनग्लास केवल फेसनको प्रतीक मात्र होइन, आँखाको सुरक्षासँग जोडिएको आवश्यक सामग्री पनि बनेको छ।
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