गायक सुजन चापागाईंमाथि गोप्य च्याट विवाद, माफी माग्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने घोषणा

गायक सुजन चापागाईं यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका निजी च्याटका स्क्रिनसट र भिडियोका कारण विवादमा परेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिटलगायत प्लेटफर्ममा उनीसँग सम्बन्धित भनिएका विभिन्न च्याट सामग्री भाइरल बनेका छन्।
सार्वजनिक भएका केही च्याटमा दोहोरो अर्थ लाग्ने तथा अनुपयुक्त शब्दहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै केही किशोरीहरूले पनि चापागाईंले इन्स्टाग्रामको ‘भ्यानिस मोड’ प्रयोग गरेर आफूसँग निजी तथा अशोभनीय संवाद गर्ने गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन्।
विवाद चर्किएपछि चापागाईंले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही म्यासेज आदानप्रदान आफ्नै भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले विगतमा आफू निकट रहेका व्यक्तिहरूसँग भएका कुराकानीका कारण सिर्जित परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षमायाचना गरेका छन्।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सबै सामग्रीको सत्यताबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता विभिन्न समयमा आफूबाहेक अन्य व्यवस्थापकहरूले पनि सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कतैबाट दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
हाल सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका चापागाईंले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमण सम्पन्न भएपछि नेपाल फर्केर यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।
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