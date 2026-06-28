समूह चरणमा मेसीसहित तीन खेलाडीको ह्याट्रिक

काठमाडौं । 

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीसहित तीन खेलाडीले ह्याट्रिक गरेका छन्। मेसीले अल्जेरियाविरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै विश्वकपमा १९ गोल पुर्‍याएका छन् भने लगातार सात विश्वकप खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। क्यानडाका जोनाथान डेभिडले कतारविरुद्ध र फ्रान्सका उसमान डेम्बेलेले नर्वेविरुद्ध ह्याट्रिक गरे।

समूह चरणपछि मेसी ६ गोलसहित गोल्डेन बुटको दौडमा शीर्ष स्थानमा छन्। फ्रान्सका किलियन एमबाप्पे, उसमान डेम्बेले, ब्राजिलका भिनिसियस जुनियर र नर्वेका एर्लिङ हालान्ड समान ४–४ गोलसहित उनको पछाडि छन्।

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