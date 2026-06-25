एक अभिनेत्री बिकिनीमा पनि गरिमापूर्ण र प्रभावशाली देखिन सक्छिन्  :  रागिनी द्विवेदी

सिनेमामा अभिनेत्रीहरूको प्रस्तुति, ग्ल्यामर र अश्लीलताबीचको सीमाबारे बहस फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। हालै फिल्म पेड्डीलाई लिएर विवाद चर्किएपछि अभिनेत्री रागिनी द्विवेदीले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले कलाकारको गरिमा उसको पहिरनले नभई प्रस्तुतीकरणको उद्देश्य, कथाको आवश्यकता र व्यक्तिगत छनोटले निर्धारण गर्ने बताएकी छन्।
फिल्म पेड्डीमा अभिनेत्री जाह्नवी कपूरको पात्रलाई अत्यधिक ग्ल्यामरस र यौनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। विरोधपछि निर्माता पक्षले केही दृश्य परिमार्जन गरेर फिल्म पुनः प्रदर्शन गर्नुपरेको थियो। यस घटनाले मुख्यधारको सिनेमामा महिला पात्रहरूको प्रस्तुति र भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा रागिनीले कुनै पनि पात्र वा दृश्यलाई केवल पहिरनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु उचित नहुने बताइन्। उनका अनुसार ग्ल्यामर र अश्लीलताबीच निकै सूक्ष्म भिन्नता हुन्छ। उनले भनिन्, “एक अभिनेत्री बिकिनीमा पनि गरिमापूर्ण र प्रभावशाली देखिन सक्छिन् भने पूर्ण रूपमा ढाकिएको पहिरनमा पनि पात्रलाई आकर्षक वा संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसैले बहसको केन्द्र कपडा होइन, प्रस्तुतीकरणको उद्देश्य हुनुपर्छ।”
लामो अभिनय यात्राको अनुभव सुनाउँदै उनले आफ्नो करिअरको सुरुवाती समयमा कलाकारहरूलाई प्रायः दुई वर्गमा विभाजन गरिने गरेको बताइन्। एकातर्फ ग्ल्यामरका लागि चिनिने अभिनेत्रीहरू र अर्कोतर्फ अभिनय क्षमताका लागि चिनिने कलाकारहरू हुने गरेको उनको भनाइ छ। आफूले पनि करिअरमा धेरै ग्ल्यामरस भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले सधैं आफ्नो सीमा कहाँ निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा सचेत रहेको बताइन्।
रागिनीका अनुसार अहिलेका दर्शक पहिलेभन्दा धेरै सचेत र परिपक्व भएका छन्। उनीहरू केवल दृश्य हेर्ने मात्र होइन, त्यसको कथामा आवश्यकताबारे पनि प्रश्न उठाउँछन्। यदि कुनै दृश्य कथावस्तुलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ भने दर्शकले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, तर केवल आकर्षण बढाउन राखिएको दृश्य भए त्यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने उनले बताइन्।
उनले फिल्म उद्योगमा काम गर्ने अभिनेत्रीहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि जोड दिइन्। उनका अनुसार आज कलाकारहरूसँग पहिलेभन्दा बढी अवसर र अधिकार छन्। “कुनै पनि कलाकारको सबैभन्दा ठूलो अधिकार ‘होइन’ भन्न सक्नु हो,” उनले भनिन्। कुनै दृश्य वा विषयमा असहज महसुस भए कलाकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार राख्ने उनको धारणा छ।
रागिनीले ओटीटी प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र सिनेमाको विस्तारले कलाकारहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको पनि बताइन्। अब कलाकारहरू केवल ठूला व्यावसायिक फिल्महरूमा निर्भर नरही आफूलाई उपयुक्त लाग्ने विषय र भूमिका छनोट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।यसैबीच रागिनीले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘आर२’ को घोषणा पनि गरेकी छन्। यो उनको चर्चित फिल्म ‘रागिनी आईपीएस’ को सिक्वेल हुनेछ। यस फिल्ममार्फत उनी निर्माताको रूपमा पनि नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछिन्। दक्षिण भारतीय सिनेमामा नायक केन्द्रित फ्रेन्चाइज फिल्महरू धेरै भए पनि महिला केन्द्रित फ्रेन्चाइज भने निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता फिल्महरूको आवश्यकता रहेको बताइन्।उनका अनुसार ‘रागिनी आईपीएस’ आफ्नो जीवनकै महत्वपूर्ण फिल्ममध्ये एक हो र ‘आर२’ मार्फत त्यसको विरासतलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ।
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