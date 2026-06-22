पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी माता कालीको अवतारमा, तस्बिरले तान्यो ध्यान

काठमाडौं  पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी एक फरक र शक्तिशाली अवतारमा देखिएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सार्वजनिक गरेको नयाँ तस्बिरमा उनी हिन्दु धर्मकी शक्तिशाली देवी माता कालीको रूप धारण गरेर प्रस्तुत भएकी छन्।

तस्बिरमा उषा नीलो  रङको शरीर सहित सुनौलो मुकुट, खप्परको माला तथा हातमा तरबार बोकेको अवस्थामा देखिएकी छन्। आगोका झिल्का र धुवाँयुक्त पृष्ठभूमिले उनको यो रूपलाई अझ प्रभावशाली बनाएको छ। कालीको प्रतीकात्मक स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको यो फोटोसुटले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान खिचिरहेको छ।

सन् २००० मा मिस नेपालको उपाधि जितेकी उषा खड्गी नेपालकी चर्चित मोडल, प्रस्तोता तथा व्यवसायीका रूपमा परिचित छन्। उनले मिस नेपाल जितेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। 

उनको यो नयाँ अवतारलाई  नारी शक्ति, साहस र आत्मविश्वासको प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ। तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रशंसकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उनको सिर्जनात्मक प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका छन्।

उषा खड्गीले समय–समयमा फरक शैलीका फोटोसुट, फेसन र सांस्कृतिक प्रस्तुतिमार्फत आफूलाई सक्रिय  राख्दै आएकी छन्। 

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